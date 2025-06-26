«Сан-Хосе» выкупит контракт Влэшика. У 38-летнего защитника оставался еще сезон на 7 млн долларов

«Сан-Хосе» выкупит контракт Марка-Эдуарда Влэшика.

Об этом объявила пресс-служба «Шаркс». 38-летний защитник всю карьеру провел в составе «Сан-Хосе», на его счету 379 (84+295) очков в 1323 матчах.

«Это было непростое решение, учитывая, какое значение Марк имел для организации на протяжении 19 лет. Мне посчастливилось быть здесь с Влэшиком в его первом сезоне в «Шаркс», и я уже тогда понимал, что он станет выдающимся защитником.

На протяжении всей своей карьеры в НХЛ он был одним из лучших оборонительных игроков лиги, справляясь с самыми сложными задачами и выходя против сильнейших хоккеистов мира.

Проведя свыше 1300 матчей в НХЛ, он ежедневно вносил огромный вклад в команду своим опытом и знаниями. Его неоднократно вызывали в сборную [Канады], чтобы он представлял свою страну на самом высоком уровне.

Влэшик навсегда останется не только одним из величайших защитников в истории клуба, но и одним из лучших игроков за все время.

Мы благодарим его за преданность и самоотдачу, которую он демонстрировал на протяжении всех этих лет, и желаем всего наилучшего в будущем», – сказал генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир.