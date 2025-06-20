«Трактор» и 19-летний Рыков продлили контракт на сезон. Форвард набрал 6 очков в 22 матчах регулярки КХЛ в прошлом сезоне
«Трактор» и Александр Рыков продлили контракт.
19-летний нападающий подписал соглашение с уральским клубом на один год.
Договор является двусторонним.
В прошлом сезоне Александр Рыков провел 22 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) баллов при полезности «минус 2».
В плей-офф хоккеист сыграл 12 игр и отметился 1 (1+0) очком при полезности «минус 5».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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