«Трактор» и 19-летний Рыков продлили контракт на сезон. Форвард набрал 6 очков в 22 матчах регулярки КХЛ в прошлом сезоне

«Трактор» и Александр Рыков продлили контракт.

19-летний нападающий подписал соглашение с уральским клубом на один год.

Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне Александр Рыков провел 22 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) баллов при полезности «минус 2».

В плей-офф хоккеист сыграл 12 игр и отметился 1 (1+0) очком при полезности «минус 5».