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  • «Бостон» выменял Седерстрема у «Чикаго». Защитник набрал 37 очков в 49 матчах за «Брюнэс» в прошлом сезоне
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«Бостон» выменял Седерстрема у «Чикаго». Защитник набрал 37 очков в 49 матчах за «Брюнэс» в прошлом сезоне

Виктор Седерстрем перешел в «Бостон» из «Чикаго».

Клубы совершили обмен, в результате которого 24-летний шведский защитник пополнил состав «Брюинс».

Виктор Седерстрем провел прошлый сезон в чемпионате Швеции, выступая за «Брюнэс». Он набрал 37 (9+28) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 8 (1+7) баллов в 17 играх плей-офф. Хоккеист был выбран «Аризоной» под общим 11-м номером на драфте НХЛ-2019.

«Блэкхокс» взамен получили защитника Райана Маста и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2025.

В этом сезоне Маст сыграл 37 матчей за «Провиденс» в АХЛ и набрал 5 (0+5) очков за результативность.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Бостона»
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