Барков сравнил профессионализм Бобровского и Ягра: «Они очень похожи, учишься, просто наблюдая. Начинаешь думать: «Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?»
Александр Барков сравнил Сергея Бобровского с Яромиром Ягром.
Капитан «Флориды» высказался в таком контексте относительно профессионализма российского голкипера.
Чешский хоккеист провел в «Пантерс» два чемпионата – сезон-2015/16 и сезон-2016/17.
«Честно говоря, они очень похожи в том, что у них есть свой собственный план, и они точно знают, что делать.
Когда ты рядом с такими, как Яромир Ягр и Сергей Бобровский, а мне повезло быть рядом с ними, то ты учишься, просто наблюдая.
Не нужно делать то же самое, но ты начинаешь думать: «Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?». Это заставляет учиться», – сказал Александр Барков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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