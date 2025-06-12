Барков сравнил профессионализм Бобровского и Ягра: «Они очень похожи, учишься, просто наблюдая. Начинаешь думать: «Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?»

Александр Барков сравнил Сергея Бобровского с Яромиром Ягром.

Капитан «Флориды» высказался в таком контексте относительно профессионализма российского голкипера.

Чешский хоккеист провел в «Пантерс» два чемпионата – сезон-2015/16 и сезон-2016/17.

«Честно говоря, они очень похожи в том, что у них есть свой собственный план, и они точно знают, что делать.

Когда ты рядом с такими, как Яромир Ягр и Сергей Бобровский , а мне повезло быть рядом с ними, то ты учишься, просто наблюдая.

Не нужно делать то же самое, но ты начинаешь думать: «Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?». Это заставляет учиться», – сказал Александр Барков .