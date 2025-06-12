Нечас может не продлить контракт с «Колорадо» с зарплатой 9 млн долларов в год, надеясь еще раз набрать больше очка за матч в сезоне

Мартин Нечас может не форсировать подписание нового контракта с «Колорадо».

Действующее соглашение 26-летнего нападающего и клуба с зарплатой 6,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

По ходу сезона «Эвеланш» выменяли хоккеиста из «Каролины». В общей сложности Нечас набрал 83 (27+56) очка в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

«В лиге ходят слухи, что Мартин Нечас сейчас может не подписать контракт с зарплатой 9 миллионов долларов в год, надеясь потенциально повторить сезон выше очка за игру.

Что дальше? Если Нечас не подпишет контракт с окладом 9 миллионов долларов, разве им не лучше было бы просто оставить Микко Рантанена с зарплатой от 12 до 12,5 млн долларов за сезон?» – написал журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.