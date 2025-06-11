«Калгари» и Клапка продлили контракт на 2 года, кэпхит – 1,25 млн долларов. У чешского форварда (203 см, 107 кг) 6+4 в 31 матче в сезоне НХЛ
«Калгари» и Адам Клапка продлили контракт на 2 года, кэпхит – 1,25 млн долларов.
В сезоне-2024/25 у 24-летнего игрока действовал двусторонний контракт с зарплатой на уровне НХЛ 775 тысяч долларов, в АХЛ – 100 тысяч.
В активе чешского нападающего (рост – 203 см, вес – 107 кг) 31 матч за «Флэймс» в регулярном чемпионате НХЛ и 10 (6+4) очков.
В АХЛ за «Рэнглерс» Клапка провел 33 игры в регулярке и набрал 26 (14+12) баллов при 50 минутах штрафа.
Также он выступил за сборную Чехии на ЧМ-2025 – 5 игр и 3 (2+1) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Калгари»
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