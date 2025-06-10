Морис выиграл 1000 матчей в НХЛ – третий показатель в истории лиги. Больше только у Кенневилла и Боумэна
Пол Морис выиграл 1000-й матч в НХЛ с учетом плей-офф.
«Флорида», который возглавляет Пол Морис, обыграла «Эдмонтон» (6:1, 2-1) в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.
Для 58-летнего канадского специалиста эта победа стала 1000-й в карьере в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и розыгрышей Кубка Стэнли.
Во главе «Флориды» Морис одержал 184 победы, во главе «Виннипега» – 331, во главе «Каролины» – 409, во главе «Торонто» – 76.
Морис находится на третьей позиции по количеству побед в истории лиги. Его опережают только Джоэл Кенневилл (1090) и Скотти Боумэн (1467).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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