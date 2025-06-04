40-летний Перри не планирует завершать карьеру после своего 6-го финала Кубка Стэнли. Он проводит 20-й сезон в НХЛ

40-летний Кори Перри не планирует завершать карьеру.

Форвард «Эдмонтона » готовится принять участие в своем 6-м финале Кубка Стэнли в карьере.

Как сообщает журналист Крис Джонстон, Перри сказал, что у него не было мыслей о завершении карьеры.

1 июля канадец может стать неограниченно свободным агентом. Если он подпишет новый контракт с клубом НХЛ, то следующий сезон станет для него 21-м в лиге.

В сезоне-2024/25 Перри провел 81 матч за «Ойлерс» в регулярном чемпионате, набрав 30 (19+11) очков. В плей-офф на его счету 10 (7+3) баллов в 16 играх.

Его зарплата по однолетнему контракту с канадским клубом составляет 1,15 миллиона долларов. Также Кори выполнил условия для получения бонусов за достижения – в сумме 250 тысяч долларов.

Напомним, что Перри является единственным игроком в истории НХЛ, выходившим в финал Кубка Стэнли с 5 разными командами («Анахайм»-2007 – выиграл трофей, «Даллас»-2020 – проиграл, «Монреаль»-2021 – проиграл, «Тампа»-2022 – проиграл, «Эдмонтон»-2024 – проиграл).

У Перри – 6-й финал в карьере. Это уникальное достижение в современной НХЛ