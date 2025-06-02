«Тампа» продлила контракт с Гурде на 6 лет. Кэпхит – 2,33 млн долларов

Нападающий Янни Гурде подписал новый контракт с «Тампой».

Срок соглашения рассчитан на 6 лет. Зарплата составит 2,33 млн долларов в год в среднем.

По ходу сезона-2024/25 Янни Гурде вернулся в «Тампу » из «Сиэтла».

Всего провел 57 игр в регулярном чемпионате и набрал 31 (7+24) балл. В плей-офф в его активе 5 матчей и 1 передача.