«Тампа» продлила контракт с Гурде на 6 лет. Кэпхит – 2,33 млн долларов
Нападающий Янни Гурде подписал новый контракт с «Тампой».
Срок соглашения рассчитан на 6 лет. Зарплата составит 2,33 млн долларов в год в среднем.
По ходу сезона-2024/25 Янни Гурде вернулся в «Тампу» из «Сиэтла».
Всего провел 57 игр в регулярном чемпионате и набрал 31 (7+24) балл. В плей-офф в его активе 5 матчей и 1 передача.
Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Тампы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости