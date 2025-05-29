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Сикьюра заработает 60 млн рублей по новому контракту с «Динамо» (Михаил Зислис)

Зарплата Дилана Сикьюры в «Динамо» составит 60 млн рублей.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Сегодня Дилан Сикьюра продлил контракт с «Динамо» на год.

«Когда полторы недели назад я написал о том, что Дилан Сикьюра договорился о новом контракте с московским «Динамо», то сразу заметил скептические комментарии. Мол, можно было найти кого-то и получше. Эта мысль прекрасна в теории, но слаба в реальности. Игроков уровня Сикьюры прямо сейчас на иностранном рынке не наблюдается. «Динамо» все сделало правильно.

По моей информации, зарплата канадца составит 60 миллионов рублей. Адекватные деньги для текущей ситуации», – написал Зислис.

Форвард перешел в «Динамо» в результате обмена из «Трактора» в декабря 2024 года. Всего он набрал 29 (13+16) очков в 56 матчах минувшего регулярного чемпионата. В плей-офф в активе Дилана Сикьюры 12 (4+8) баллов в 17 играх.

Отметим, что журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин ранее сообщал, что зарплата Сикьюры составит около 40 млн рублей в год.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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