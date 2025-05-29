Морис и Бринд′Амор пропустили рукопожатие после серии «Каролины» и «Флориды». Тренер «Пантерс» сказал: «Не считаю, что тренеры должны жать руки хоккеистам»

Пол Морис высказался против рукопожатий тренеров и хоккеистов.

«Флорида» обыграла «Каролину» со счетом 4-1 в серии финала Восточной конференции.

Главные тренеры команд Пол Морис и Род Бринд′Амор не стали участвовать в традиционном рукопожатии после завершения серии. Оба специалиста пожали друг другу руки отдельно – около скамеек запасных.

«Не считаю, что тренеры должны жать руки хоккеистам после завершения серии.

У нас есть длинный список людей в костюмах. У нас было около 400 человек на льду. Все они важны для нашей команды. Но ни один из них участие в матчах не принимал.

Камера снимает тех, кто играл, блокировал броски, бился друг против друга. Для одних это завершение сезона, для других – воодушевление.

Последнее, что заслуживают хоккеисты «Каролины», – это жать руки 50 парням в костюмах, которых они знать не знают. И в этом нет ничего негативного.

Зато есть что-то действительно прекрасное в том, когда камера запечатлела, когда парни, которые играли друг против друга, жмут руки. И мы должны это уважать», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис .

Морис отметил, что Род Бринд′Амор согласился с его точкой зрения.