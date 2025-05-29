Морис вышел в три финала Кубка Стэнли в первые три сезона с «Флоридой» – повторение достижение Боумэна с «Сент-Луисом»

Пол Морис повторил достижение Скотти Боумэна по выходом в финал НХЛ.

«Флорида » под руководством Пола Мориса прошла «Каролину» со счетом 4-1 в финале Западной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.

Это третий подряд выход в финал для «Пантерс» при Морисе. Специалист вышел в три финала Кубка Стэнли в первые три сезона с командой.

Тем самым Морис повторил достижение Скотти Боумэна , который с 1968 по 1970 годы вместе с «Сент-Луисом» вышел в три финала Кубка Стэнли, в которых три раза уступил «Монреалю».