Морис вышел в три финала Кубка Стэнли в первые три сезона с «Флоридой» – повторение достижение Боумэна с «Сент-Луисом»
Пол Морис повторил достижение Скотти Боумэна по выходом в финал НХЛ.
«Флорида» под руководством Пола Мориса прошла «Каролину» со счетом 4-1 в финале Западной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.
Это третий подряд выход в финал для «Пантерс» при Морисе. Специалист вышел в три финала Кубка Стэнли в первые три сезона с командой.
Тем самым Морис повторил достижение Скотти Боумэна, который с 1968 по 1970 годы вместе с «Сент-Луисом» вышел в три финала Кубка Стэнли, в которых три раза уступил «Монреалю».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Ассоциации тренеров НХЛ
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