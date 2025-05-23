Генменеджер «Трактора» Волков: «Строили команду с пониманием, что придется играть с «Локомотивом», пытались подогнать состав. Не хватило всего по чуть‑чуть»
Алексей Волков высказался о поражении «Трактора» в финале Кубка Гагарина.
Уральский клуб уступил «Локомотиву» (1-4 в серии) в финале турнира.
«Хотелось бы начать со слов благодарности тренерскому штабу и команде. За то, что не были равнодушными, провели такой сезон, влюбили в себя болельщиков.
Опыт этого сезона поможет нам в будущем.
Мы строили команду с пониманием, что на одной из стадий нам придется играть против «Локомотива». Мы пытались в течение сезона подогнать состав под эту планку.
Сейчас, пока рана еще свежая, тяжело сказать, чего или кого не хватило. Не хватило всего по чуть‑чуть», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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