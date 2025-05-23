Генменеджер «Трактора» Волков: «Строили команду с пониманием, что придется играть с «Локомотивом», пытались подогнать состав. Не хватило всего по чуть‑чуть»

Алексей Волков высказался о поражении «Трактора» в финале Кубка Гагарина.

Уральский клуб уступил «Локомотиву» (1-4 в серии) в финале турнира.

«Хотелось бы начать со слов благодарности тренерскому штабу и команде. За то, что не были равнодушными, провели такой сезон, влюбили в себя болельщиков.

Опыт этого сезона поможет нам в будущем.

Мы строили команду с пониманием, что на одной из стадий нам придется играть против «Локомотива ». Мы пытались в течение сезона подогнать состав под эту планку.

Сейчас, пока рана еще свежая, тяжело сказать, чего или кого не хватило. Не хватило всего по чуть‑чуть», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .