У Рантанена 0+1 и «минус 4» в 4 матчах с «Колорадо» в текущем плей-офф. В 4-й игре серии против бывшего клуба – 1 бросок и «минус 1» за 19:12
У Микко Рантанена 0+1 и «минус 4» в 4 матчах в текущем плей-офф НХЛ.
Финский форвард остался без набранных очков в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (0:4, 2-2).
В четырех играх в плей-офф против бывшего клуба Микко набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 4».
Сегодня Рантанен (19:12, 4:26 – в большинстве, «минус 1») отметился 1 броском в створ ворот.
Напомним, что 28-летний игрок провел большую часть карьеры в НХЛ в составе «Колорадо». В этом году его дважды обменяли – сначала из «Эвеланш» в «Каролину», а потом из «Харрикейнс» в «Даллас».
С техасским клубом Рантанен подписал новый контракт на 8 лет с кэпхитом 12 миллионов долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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