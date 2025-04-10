«Есть рекорд!»: россияне и Яндекс Маркет поздравили Александра Овечкина с его достижением

В конце марта Яндекс Маркет вместе с Александром Овечкиным запустили проект , который позволил каждому болельщику стать причастным к историческому моменту – новому рекорду Овечкина, который превзошел Уэйна Гретцки, забил 895 голов и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Часть из пожеланий, оставленных пользователями за время ожидания рекорда, разместят на мерче – клюшке и шапке, которые вручат спортсмену. Посланиями болельщиков также украсят уличные инсталляции в знаковых местах Москвы, где Александр родился.

«Такие проекты важны не только для меня, но и для всего спортивного сообщества. Когда видишь, сколько людей искренне болеет за тебя, это дает невероятную энергию. А главное – так мы вместе можем вдохновить новых ребят идти в спорт», – прокомментировал запуск проекта Александр Овечкин.

Сейчас пользователи могут поздравить Александра Овечкина приятными словами на специальном сайте , там же опубликованы избранные послания болельщиков. Кроме того, на сайте можно приобрести лимитированную коллекцию джерси в ретро-стиле «Овечкин 32 ХК «Динамо» Москва». Это переиздание формы сезона 2012/13 – именно в ней Овечкин завоевал Кубок Гагарина. Яндекс Маркет и ХК «Динамо» Москва решили воссоздать знаковую вещь, чтобы поддержать Александра и отметить его новый рекорд.

В коллекцию вошли джерси в нескольких цветах для взрослых и детей. Треть суммы, заработанной на их продаже, компания перечислит в детские спортивные благотворительные организации: Федерация адаптивного хоккея, «Шаг в жизнь», «Лига Мечты» и «Спина бифида». Средства сначала отправятся в фонд Яндекса «Помощь рядом», а затем поровну поделятся между НКО-партнерами.

Ретро-джерси из лимитированной коллекции также можно купить в поп-ап зоне Яндекс Маркета на центральном стадионе ХК «Динамо» Москва рядом с сектором А108 на хоккейной арене.

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