«Есть рекорд!»: россияне и Яндекс Маркет поздравили Александра Овечкина с его достижением
В конце марта Яндекс Маркет вместе с Александром Овечкиным запустили проект, который позволил каждому болельщику стать причастным к историческому моменту – новому рекорду Овечкина, который превзошел Уэйна Гретцки, забил 895 голов и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
Часть из пожеланий, оставленных пользователями за время ожидания рекорда, разместят на мерче – клюшке и шапке, которые вручат спортсмену. Посланиями болельщиков также украсят уличные инсталляции в знаковых местах Москвы, где Александр родился.
«Такие проекты важны не только для меня, но и для всего спортивного сообщества. Когда видишь, сколько людей искренне болеет за тебя, это дает невероятную энергию. А главное – так мы вместе можем вдохновить новых ребят идти в спорт», – прокомментировал запуск проекта Александр Овечкин.
Сейчас пользователи могут поздравить Александра Овечкина приятными словами на специальном сайте, там же опубликованы избранные послания болельщиков. Кроме того, на сайте можно приобрести лимитированную коллекцию джерси в ретро-стиле «Овечкин 32 ХК «Динамо» Москва». Это переиздание формы сезона 2012/13 – именно в ней Овечкин завоевал Кубок Гагарина. Яндекс Маркет и ХК «Динамо» Москва решили воссоздать знаковую вещь, чтобы поддержать Александра и отметить его новый рекорд.
В коллекцию вошли джерси в нескольких цветах для взрослых и детей. Треть суммы, заработанной на их продаже, компания перечислит в детские спортивные благотворительные организации: Федерация адаптивного хоккея, «Шаг в жизнь», «Лига Мечты» и «Спина бифида». Средства сначала отправятся в фонд Яндекса «Помощь рядом», а затем поровну поделятся между НКО-партнерами.
Ретро-джерси из лимитированной коллекции также можно купить в поп-ап зоне Яндекс Маркета на центральном стадионе ХК «Динамо» Москва рядом с сектором А108 на хоккейной арене.
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