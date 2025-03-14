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Эллер провел 1100-й матч в НХЛ. Он 4-й игрок с драфта-2007 с таким достижением

Ларс Эллер провел 1100-й матч в НХЛ.

Юбилейной для форварда «Вашингтона» стала игра против «Лос-Анджелеса» (0:3). 

На счету Ларса Эллера 421 (188+233) очко в 1100 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он 4-й хоккеист с драфта НХЛ-2007 (13-й номер, выбран «Сент-Луисом»), сыгравший не менее 1100 матчей в лиге. Ранее это удалось Давиду Перрону (1158), Джейми Бенну (1176) и Патрику Кэйну (1285).

Эллер также стал 232-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. Отметим, что из вратарей в список входит только Мартин Бродер (1266 матчей).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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