«Айлендерс» обменяли Шилингтона в «Анахайм» на будущую компенсацию. Защитник был получен в рамках трейда Нелсона в «Колорадо»
«Айлендерс» обменяли Оливера Шилингтона в «Анахайм» на будущую компенсацию.
Клуб с Лонг-Айленда получил защитника сегодня в рамках сделки с «Колорадо» с участием форварда Брока Нелсона.
В текущем сезоне 27-летний Шилингтон провел 13 матчей за «Эвеланш» и набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 12:37.
Всего в лиге у него 214 игр и 59 (18+41) баллов. Контракт с кэпхитом 1,05 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом швед может стать неограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
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