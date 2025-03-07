«Айлендерс» обменяли Шилингтона в «Анахайм» на будущую компенсацию. Защитник был получен в рамках трейда Нелсона в «Колорадо»

«Айлендерс» обменяли Оливера Шилингтона в «Анахайм» на будущую компенсацию.

Клуб с Лонг-Айленда получил защитника сегодня в рамках сделки с «Колорадо» с участием форварда Брока Нелсона.

В текущем сезоне 27-летний Шилингтон провел 13 матчей за «Эвеланш» и набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 12:37.

Всего в лиге у него 214 игр и 59 (18+41) баллов. Контракт с кэпхитом 1,05 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом швед может стать неограниченно свободным агентом.