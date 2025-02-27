«Рейнджерс» поместили Фокса в список травмированных. В клубе считают, что защитник сможет восстановиться перед плей-офф

Адам Фокс пропустит предстоящие матчи «Рейнджерс» из-за травмы.

Клуб из Нью-Йорка поместил защитника в список травмированных из-за повреждения верхней части тела.

В «Рейнджерс » считают, что хоккеист сможет вернуться на лед незадолго до плей-офф.

Адам Фокс получил травму в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:5).

В этом сезоне американец набрал 48 (5+43) очков в 58 матчах чемпионата.