«Рейнджерс» поместили Фокса в список травмированных. В клубе считают, что защитник сможет восстановиться перед плей-офф
Адам Фокс пропустит предстоящие матчи «Рейнджерс» из-за травмы.
Клуб из Нью-Йорка поместил защитника в список травмированных из-за повреждения верхней части тела.
В «Рейнджерс» считают, что хоккеист сможет вернуться на лед незадолго до плей-офф.
Адам Фокс получил травму в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:5).
В этом сезоне американец набрал 48 (5+43) очков в 58 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости