«Эдмонтон» вернул Дермотта, забрав защитника с драфта отказов «Миннесоты». Он провел 19 матчей в сезоне НХЛ

Трэвис Дермотт вернулся в «Эдмонтон».

«Ойлерс» забрали 28-летнего защитника с драфта отказов «Миннесоты» и отправили его в АХЛ .

В декабре 2024 года «Уайлд» забрали Трэвиса Дермотта с драфта отказов «Эдмонтона ».

В этом сезоне канадец сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Эдмонтон» и 9 матчей – за «Миннесоту».