«Эдмонтон» вернул Дермотта, забрав защитника с драфта отказов «Миннесоты». Он провел 19 матчей в сезоне НХЛ
Трэвис Дермотт вернулся в «Эдмонтон».
«Ойлерс» забрали 28-летнего защитника с драфта отказов «Миннесоты» и отправили его в АХЛ.
В декабре 2024 года «Уайлд» забрали Трэвиса Дермотта с драфта отказов «Эдмонтона».
В этом сезоне канадец сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Эдмонтон» и 9 матчей – за «Миннесоту».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Эдмонтона»
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