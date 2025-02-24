Макар о неудачах «Колорадо» перед дедлайном: «Мы должны доказать руководству, что им стоит что-то предпринять. Если так играть, будет трудно оправдать траты»

Кэйл Макар высказался о неудачах «Колорадо» после Турнира четырех наций.

В двух матчах после паузы «Эвеланш» проиграли «Нэшвиллу» (1:2) и «Сент-Луису» (1:3).

С 68 очками в 59 играх клуб из Денвера занимает 4-е место в Центральном дивизионе и идет в зоне плей-офф. Дедлайн на переходы игроков запланирован на 7 марта.

«Для нас важен текущий момент. Мы должны доказать руководству, что им стоит что-то предпринять [перед дедлайном]. Если мы продолжим так играть, им будет сложно оправдать траты [активов для усиления на плей-офф].

И это будет на нашей совести. Мы знаем, что можем играть намного лучше. Жаль, что нам не хватает постоянства», – сказал защитник «Колорадо ».