«Локомотив» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
«Локомотив» выиграл 3 из 5 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Куньлунь» в домашнем матче со счетом 4:1.
Таким образом, «Локомотив» набрал 87 очков после 58 игр и лидирует на Западе и в общей таблице КХЛ.
«Куньлунь» проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Михаила Кравеца идет 9-й на Западе с 53 баллами в 57 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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