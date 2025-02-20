«Локомотив» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» выиграл 3 из 5 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Куньлунь» в домашнем матче со счетом 4:1.

Таким образом, «Локомотив » набрал 87 очков после 58 игр и лидирует на Западе и в общей таблице КХЛ .

«Куньлунь » проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Михаила Кравеца идет 9-й на Западе с 53 баллами в 57 матчах.