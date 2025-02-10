«Нэшвилл» забрал Энглунда с драфта отказов «Лос-Анджелеса». Защитник провел 11 матчей в сезоне НХЛ

Андреас Энглунд перешел в «Нэшвилл» из «Лос-Анджелеса».

«Предаторс» забрали 29-летнего защитника с драфта отказов «Кингс».

В нынешнем сезоне шведский хоккеист провел 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (1+0) балл за результативность при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 10:20.