Кучеров в 46-й раз сделал 3 ассиста за матч. После его дебюта в сезоне-2013/14 только у Макдэвида таких игр больше – 52
Никита Кучеров сделал 3 голевые передачи в матче в 46-й раз за карьеру в НХЛ.
«Лайтнинг» в гостях победили «Ред Уингз» (6:3) в мачте регулярного чемпионата НХЛ.
Кучеров отметился тремя голевыми передачами в этой игре – в 46-й раз за карьеру в НХЛ.
По этому показателю он сравнялся с Яри Курри и расположился на 4-м месте среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Выше располагаются Петер Штястны (48), Петер Форсберг (52) и Яромир Ягр (59)
Кроме того, с момента дебюта Кучерова в НХЛ в сезоне-2013/14 только у форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида больше матчей с ассистентским хет-триком – 52.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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