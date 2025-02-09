Кучеров в 46-й раз сделал 3 ассиста за матч. После его дебюта в сезоне-2013/14 только у Макдэвида таких игр больше – 52

Никита Кучеров сделал 3 голевые передачи в матче в 46-й раз за карьеру в НХЛ.

«Лайтнинг» в гостях победили «Ред Уингз» (6:3) в мачте регулярного чемпионата НХЛ.

Кучеров отметился тремя голевыми передачами в этой игре – в 46-й раз за карьеру в НХЛ.

По этому показателю он сравнялся с Яри Курри и расположился на 4-м месте среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Выше располагаются Петер Штястны (48), Петер Форсберг (52) и Яромир Ягр (59)

Кроме того, с момента дебюта Кучерова в НХЛ в сезоне-2013/14 только у форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида больше матчей с ассистентским хет-триком – 52.