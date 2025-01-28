Артемий Низамеев: «В Америке пешком не ходят – гулять считается странным. Когда я говорю, что прогуляюсь до дома, то говорят: «Ну, ты чего, вообще дурак? Давай подвезем»

Артемий Низамеев заявил, что американцы считают странными прогулки.

Российский нападающий выступает третий сезон в американской юниорской лиге USHL за команду «Трай-Сити».

– Без машины в Америке практически невозможно жить. Как вы справляетесь?

– На самом деле без машины очень некомфортно. Все передвигаются на машине.

Когда я говорю американцам, что 30 минут прогуляюсь до дома, то на меня смотрят и говорят: «Ну, ты чего, вообще дурак? Давай мы тебя подвезем».

В Америке никто пешком не ходит. Гулять считается странным, – сказал Артемий Низамеев.