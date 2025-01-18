Джефф Монсон: «Моя мечта – работать в «Салавате Юлаеве». Я из Миннесоты, люблю русский хоккей»
Прежде боец стал тренером по физподготовке команды Молодежной хоккейной лиги «Гранит-Чехов».
«В клубе работаю на полставки, редко. Но когда я в городе, показываю команде некоторые упражнения. Моя мечта – иметь работу в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Я из Миннесоты, люблю хоккей. И люблю русский хоккей.
Я работал в Институте человеческой производительности, когда жил в Майами. Там у меня был тренер-гений.
Мы узнали, что все техники, которые вы сейчас видите у бойцов ММА и профессиональных спортсменов, – например, переворачивание шин, использование цепей, различные упражнения с мячами, – все это инновационные вещи, которые он делал 15-20 лет назад.
Поэтому с удовольствием бы показал их, поработал со спортсменами, особенно с такой командой, как «Салават».
Хоккей – это здорово. И я поддерживаю российский хоккей! Так что это была бы работа мечты», – сказал боец смешанных единоборств Джефф Монсон.
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