Кучеров набрал очки в 7-й игре подряд – 0+2 с «Анахаймом» за рекордные в регулярках НХЛ 27:27. У него 65 очков в 41 игре в сезоне

Никита Кучеров набрал очки в 7-й игре подряд – 0+2 с «Анахаймом».

Форвард «Тампы » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:3 Б).

На счету 31-летнего россиянина стало 65 (20+45) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+12». В последних 7 матчах на его счету 11 (3+8) баллов.

Сегодня Кучеров (27 минут 27 секунд – личный рекорд по игровому времени в регулярках лиги, 8:42 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ и дважды промахнулся, а также допустил 3 потери.

Свой буллит в послематчевой серии нападающий не реализовал.