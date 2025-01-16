13 449 зрителей посетили матч «Баффало» против «Каролины». В начале игры арена была полупустой

Стадион «Баффало» не был заполнен полностью на матче с «Каролиной».

Команда тренера Линди Раффа одержала победу со счетом 4:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Матч на арене «KeyBank Center» посетили 13 449 зрителей.

В этом сезоне лишь трижды на стадион команды приходили еще меньше болельщиков – 23 октября в матче против «Далласа» (13 014 зрителей), 29 октября в матче против Флориды (12 906 зрителей) и 6 ноября в матче против «Оттавы» (12 260 зрителей).

Журналист Майк Харрингтон опубликовал фотографию в начале матча против «Харрикейнс» – арены «Сэйбрс» выглядела наполовину пустой.

«KeyBank Center» вмещает 18 690 зрителей.

«Баффало» находится на 16-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: x.com/ByMHarrington