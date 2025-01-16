13 449 зрителей посетили матч «Баффало» против «Каролины». В начале игры арена была полупустой
Стадион «Баффало» не был заполнен полностью на матче с «Каролиной».
Команда тренера Линди Раффа одержала победу со счетом 4:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Матч на арене «KeyBank Center» посетили 13 449 зрителей.
В этом сезоне лишь трижды на стадион команды приходили еще меньше болельщиков – 23 октября в матче против «Далласа» (13 014 зрителей), 29 октября в матче против Флориды (12 906 зрителей) и 6 ноября в матче против «Оттавы» (12 260 зрителей).
Журналист Майк Харрингтон опубликовал фотографию в начале матча против «Харрикейнс» – арены «Сэйбрс» выглядела наполовину пустой.
«KeyBank Center» вмещает 18 690 зрителей.
«Баффало» находится на 16-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Фото: x.com/ByMHarrington
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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