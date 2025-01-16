Скиннер пропустил 3-й подряд матч «Эдмонтона» по решению тренера. Форвард набрал 15 очков в 40 матчах сезона

Джефф Скиннер остался в запасе «Эдмонтона» в третьем матче подряд.

32-летний нападающий не принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:3).

Канадец не сыграл в третьем матче подряд по решению тренера Криса Кноблауха.

В прошлое межсезонье форвард подписал подписал однолетнее соглашение с «Ойлерс» с зарплатой 3 миллиона долларов.

В этом сезоне Джефф Скиннер набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 10» в 40 матчах чемпионата.