Скиннер пропустил 3-й подряд матч «Эдмонтона» по решению тренера. Форвард набрал 15 очков в 40 матчах сезона
Джефф Скиннер остался в запасе «Эдмонтона» в третьем матче подряд.
32-летний нападающий не принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:3).
Канадец не сыграл в третьем матче подряд по решению тренера Криса Кноблауха.
В прошлое межсезонье форвард подписал подписал однолетнее соглашение с «Ойлерс» с зарплатой 3 миллиона долларов.
В этом сезоне Джефф Скиннер набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 10» в 40 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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