  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Скиннер пропустил 3-й подряд матч «Эдмонтона» по решению тренера. Форвард набрал 15 очков в 40 матчах сезона
4

Скиннер пропустил 3-й подряд матч «Эдмонтона» по решению тренера. Форвард набрал 15 очков в 40 матчах сезона

Джефф Скиннер остался в запасе «Эдмонтона» в третьем матче подряд.

32-летний нападающий не принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:3).

Канадец не сыграл в третьем матче подряд по решению тренера Криса Кноблауха.

В прошлое межсезонье форвард подписал подписал однолетнее соглашение с «Ойлерс» с зарплатой 3 миллиона долларов.

В этом сезоне Джефф Скиннер набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 10» в 40 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoДжефф Скиннер
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoКрис Кноблаух
logoМиннесота
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макдэвид – 6-й действующий хоккеист с 60 очками в 9 сезонах подряд. Столько же их у Драйзайтля, Марнера, Маршанда, Шайфли и Кэйна
13 минут назад
Холл допускает обмен из «Чикаго»: «Оставляю дверь открытой. Клуб будет делать то, что лучше для них»
143 минуты назад
10 вопросов про правила нашего хоккея. Хорошо разбираетесь?
сегодня, 07:00Спецпроект
Макдэвид травмировал Юханссона, ударив локтем в лицо форварду «Миннесоты». Миддлтон заявил: «Это бред. Мне все равно, что он лучший хоккеист в мире»
16сегодня, 06:55Видео
КХЛ. СКА примет «Северсталь», «Амур» против «Ак Барса», «Металлург» в гостях у «Адмирала», «Лада» сыграет с «Торпедо»
9сегодня, 06:20
Рябыкин о Деанджело: «Был в «Авангарде» такой защитник – Каски. Начинал в КХЛ очень тяжело – подваливался, привозил. Нам с Хартли пришлось брать его за руки и вычерчивать действия»
23сегодня, 05:45
Карбери об игре Овечкина: «Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет – легче сказать, чем сделать. Он играет солидно, набирает обороты»
7сегодня, 05:35
Владимир Юрзинов: «Ну какой Деанджело? Что вы – как в депрессивном футболе – возитесь с этими легионерами? СКА демонстрирует государственный подход к работе с молодежью»
57сегодня, 05:21
Подколзин забил 6-й гол в сезоне в матче с «Миннесотой». Форвард «Эдмонтона» набрал 17 очков в 44 матчах
10сегодня, 04:50Видео
Макдэвид вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона» по очкам (1044), опередив Курри. Гретцки лидирует с 1669 баллами
32сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Проспект «Вашингтона» Кристалл набрал 11 очков в 2 матчах в WHL. Его команда «Спокан» забила минимум 10 голов в 2 играх подряд
22 минуты назад
Марнер о свисте болельщиков «Торонто» в матче с «Далласом»: «Нужно стараться игнорировать это. Мы пытаемся сделать свою работу»
252 минуты назад
Аймурзин о КХЛ: «Лига выравнивается, если непредсказуемых результатов стало больше. Любой может обыграть любого, каждый матч важный»
1сегодня, 06:30
Форвард «Баффало» Маклауд сделал первый хет-трик в НХЛ. Третий гол в матче с «Каролиной» записали на его счет – перед пустыми воротами хоккеисту сломали клюшку
1сегодня, 05:55
«Эдмонтон» выиграл 7 из 8 последних матчей и идет 3-м на Западе. На этом отрезке команда Кноблауха уступила лишь «Питтсбургу»
1сегодня, 05:10
Ливо о том, что он рекордсмен по голам за «Салават» в одной регулярке КХЛ: «Надеюсь, закреплю эти показатели в оставшихся матчах, но самое главное, чтобы команда побеждала»
7сегодня, 03:00
Сушинский об «Авангарде» при Буше: «Стал очень активно играть в атаке. Есть запал и желание»
6сегодня, 02:46
Терещенко о Шаранговиче: «Неудачный сезон, общий спад «Калгари». По своему потенциалу может играть лучше»
сегодня, 02:33
Вайсфельд о 5-матчевой победной серии «Авангарда»: «Буше более авторитетный, чем Звягин. Игроки его больше боятся»
3сегодня, 01:59
Перри о Драйзайтле: «Однажды он сказал, что он художник, и это правда. Эта мысль никогда меня не покинет»
4вчера, 21:42
Рекомендуем