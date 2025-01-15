Маккиннон первым набрал 70 очков в сезоне НХЛ. Форвард «Колорадо» опережает Драйзайтля на 6 баллов в гонке бомбардиров
Нэтан Маккиннон набрал 70 очков в сезоне НХЛ.
«Колорадо» обыграл «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Эвеланш» Нэтан Маккиннон отметился двумя результативными передачами при игровом времени 25:07.
Таким образом, канадский хоккеист первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 70 набранных очков. В его активе 15 голов и 55 передач в 45 матчах чемпионата.
Маккиннон возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, опережая находящегося на второй строчке Леона Драйзайтля на 6 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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