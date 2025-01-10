Макдона – 3-й защитник с драфта НХЛ-2007 с 400 очками в НХЛ. Больше набрали уже завершившие карьеры Суббан и Шаттенкирк
Райан Макдона набрал 400 очков в НХЛ.
35-летний защитник «Тампы» сделал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:1).
Таким образом, американец достиг и преодолел отметку в 400 набранных очков. На его счету 77 голов и 324 передачи в 967 матчах.
Райан Макдона стал третьим защитником с драфта НХЛ-2007, который набрал 400 очков в лиге.
Больше него баллов на свой счет записали Пи Кей Суббан (467) и Кевин Шаттенкирк (484). Оба хоккеиста уже завершили карьеры.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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