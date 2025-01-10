Пойнт – 6-й хоккеист в истории «Тампы» с 600 очками в НХЛ. Перед ним идет Хедман (758), лидирует Стэмкос (1137)
Брэйден Пойнт набрал 600 очков в НХЛ.
Нападающий «Тампы» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:1).
Таким образом, 28-летний хоккеист достиг отметки в 600 набранных очков в лиге. На его счету 289 голов и 311 передач в 615 играх.
Брэйден Пойнт стал шестым хоккеистом в истории «Лайтнинг», который добился такого результата.
Больше баллов в активе имеют Виктор Хедман (758), Винсент Лекавалье (874), Никита Кучеров (931), Мартен Сен-Луи (953) и Стивен Стэмкос (1137).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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