Мэттьюс и Марнер набрали по «минус 6» при 3:6 в матче против «Каролины». Это антирекорд для игроков «Торонто» в XXI веке

Остон Мэттьюс и Митч Марнер набрали по «минус 6» в матче с «Каролиной».

«Лифс» уступили «Каролине» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Харрикейнс» забросили 4 шайбы при игре 5 на 5, одну в меньшинстве и еще одну в пустые ворота.

Форварды канадского клуба Остон Мэттьюс (1 гол в большинстве) и Митч Марнер (1 передача в большинстве) присутствовали на льду во всех этих моментах.

«Минус 6» форвардов в одном матче стали антирекордом для игроков «Торонто » в XXI веке. Их партнер по звену Мэттью Найз завершил встречу с «минус 5».

Худший результат в истории клуба принадлежит защитнику Пэту Куинну. В ноябре 1969 года он завершил матч с «Чикаго» (0:9) с полезностью «минус 8».

Результат Мэттьюса и Марнера стал худшим для игроков «Лифс» с декабря 1991 года, когда Майк Буллард и Даниэль Маруа набрали по «минус 6» в матче с «Питтсбургом» (1:12).

Добавим, что антирекордом НХЛ владеет защитник Грег Жоли («Вашингтон», март 1975 года) с «минус 9» в матче против «Питтсбурга» (1:12).