Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб. Он лидирует в гонке снайперов с 31 голом, у Пойнта и Рантанена по 25
Леон Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб.
Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:5).
На счету 29-летнего немецкого форварда 61 (31+30) очко в 41 игре в текущем сезоне.
Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров с отставанием от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (68 баллов в 43 играх, 15+53) – на 7 очков.
При этом Драйзайтль лидирует в гонке снайперов с отрывом в 6 голов от ближайших преследователей.
Второе место делят форварды Брэйден Пойнт («Тампа», 25 шайб в 35 играх) и Микко Рантанен («Колорадо», 25 в 43).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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