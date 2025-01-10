Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб. Он лидирует в гонке снайперов с 31 голом, у Пойнта и Рантанена по 25

Леон Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб.

Форвард «Эдмонтона » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:5).

На счету 29-летнего немецкого форварда 61 (31+30) очко в 41 игре в текущем сезоне.

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров с отставанием от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (68 баллов в 43 играх, 15+53) – на 7 очков.

При этом Драйзайтль лидирует в гонке снайперов с отрывом в 6 голов от ближайших преследователей.

Второе место делят форварды Брэйден Пойнт («Тампа », 25 шайб в 35 играх) и Микко Рантанен («Колорадо », 25 в 43).