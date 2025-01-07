Замула о Знарке в «Филадельфии»: «Он всегда с нами, смотрит тренировки, подсказывает. Перед и после игр всегда пишет»
Егор Замула высказался о работе Олега Знарка в «Филадельфии».
Бывший главный тренер сборной России является консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.
«Он всегда с нами. Все нормально. Он смотрит тренировки сверху, подсказывает. На лед ему выходить нельзя, только тренерский штаб может. Но после может помочь.
Перед и после игр всегда пишет. Здорово, что такой человек работает в нашей организации», – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.
Опубликовал: Никита Надёжин
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