Замула о Знарке в «Филадельфии»: «Он всегда с нами, смотрит тренировки, подсказывает. Перед и после игр всегда пишет»

Егор Замула высказался о работе Олега Знарка в «Филадельфии».

Бывший главный тренер сборной России является консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.

«Он всегда с нами. Все нормально. Он смотрит тренировки сверху, подсказывает. На лед ему выходить нельзя, только тренерский штаб может. Но после может помочь.

Перед и после игр всегда пишет. Здорово, что такой человек работает в нашей организации», – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.