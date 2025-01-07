Рантанен набрал очки в 14-м матче подряд, повторив личный рекорд. Форвард «Колорадо» идет 3-м в гонке бомбардиров с 58 баллами

Микко Рантанен продлил результативную серию до 14 матчей.

Нападающий «Колорадо » забил гол в пустые ворота в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:1).

Таким образом, финский хоккеист набрал очки в 14-м матче подряд. Эта серия началась 8 декабря 2024 года.

Он повторил личный рекорд по результативной серии – в сезоне-2018/19 он также набрал очки в 14 матчах подряд.

Кроме того, Микко Рантанен забил в пятом матче кряду.

В этом сезоне форвард набрал 58 (24+34) очков в 41 матче чемпионата. В гонке бомбардиров лиги он уступает только Леону Драйзайтлю (59 очков) и Нэтану Маккиннону (66 очков).