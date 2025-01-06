Маршанд о вылете Канады с МЧМ: «Видим, как каждая страна выходит на новый уровень, прибавляет. Нынче все хоккеисты талантливые, все могут кататься. Нет дополнительного права на ошибку»

Брэд Маршанд оценил поражение сборной Канады на молодежном чемпионате мира.

Канада проиграла Чехии (3:4) в четвертьфинале турнира.

«Мы видим, что каждая страна сейчас выходит на новый уровень. Все стремятся за Канадой. Так происходит уже долгое время.

Другие сборные прибавляют. Нынче все хоккеисты талантливые, все могут кататься и бросать по воротам. Поэтому у тебя нет дополнительного права на ошибку. Это происходит на всех уровнях.

Думаю, что на сборную оказывается больше давление, ожидания, особенно в Канаде. Сейчас все будут их разбирать [их игру] по полочкам. Но это часть ответственности, когда ты играешь за сборную Канады.

Если хотите играть в лучших командах, придется иметь дело с наибольшим давлением и критикой. Это часть того, что делает победу такой особенной и то, что делает поражение таким тяжелым», – сказал нападающий «Бостона» Брэд Маршанд.