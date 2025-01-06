  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марк Мессье: «Костяк «Рейнджерс» расколот, между руководством и тренерами нет взаимопонимания. Они не похожи на чемпионскую команду»
7

Марк Мессье: «Костяк «Рейнджерс» расколот, между руководством и тренерами нет взаимопонимания. Они не похожи на чемпионскую команду»

Марк Мессье высказался относительно трудностей «Рейнджерс» в этом сезоне НХЛ.

На данный момент команда тренера Питера Лавиолетта находится на 14-м месте в таблице Восточной конференции.

«Думаю, что сейчас костяк «Рейнджерс» расколот. Между руководством и тренерским штабом нет взаимопонимания. Сейчас им не хватает доверия и преданности. Чтобы справиться с этим, потребуется много работы», – сказал Марк Мессье.

По ходу сезона клуб из Нью-Йорка обменял защитника Джейка Трубу в «Анахайм». Мессье сравнил нынешнюю ситуацию в «Рейнджерс» с эмоциями, которые он и его партнеры испытали в «Эдмонтоне», когда в 1988 году Уэйна Гретцки обменяли в «Лос-Анджелес».

«Рейнджерс» сейчас не похожи на чемпионскую команду, судя по тому, как идут дела. Они могут преодолеть это, как мы смогли это сделать в «Эдмонтоне».  Как бы мы ни злились на владельцев, руководство и все остальное за то, что они обменяли одного из наших братьев. 

Это требует много работы, много доверия, и я думаю, что «Рейнджерс» могут это сделать, но им будет нелегко», – сказал обладатель Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» Марк Мессье.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoМарк Мессье
logoНХЛ
logoРейнджерс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Авангард» в гостях у «Ак Барса», минское «Динамо» сыграет с «Торпедо», «Спартак» против «Северстали»
23сегодня, 09:05
Фетисов о словах Тардифа: «Как они нас будут возвращать? С флагом и гимном? В зеленых майках вернут? Если только жесткое решение – тогда будут разборки»
119 минут назад
Михаил Дегтярев: «Отсутствие России в хоккее делает турниры менее зрелищными. Мы союзники, а не оппоненты. Санкции в спорте были введены под давлением, в результате шантажа»
1359 минут назад
Ротенберг о результативности СКА: «Лично хочу найти эффективные голевые розыгрыши. В КХЛ тренеры высокой квалификации – все умные. Мы еще не увидели наши лучшие игры в атаке»
32сегодня, 09:36
Владимир Крикунов: «Тардиф – сопля соплей, нет характера. Он не принимает решения самостоятельно. Если будет встреча Трампа с Путиным, тогда многое может поменяться»
17сегодня, 09:23
Андрей Назаров: «В КХЛ продолжается борьба за плей-офф, а наши недоброжелатели пытаются посеять панику и хаос, но все происходит зеркально – паника и хаос у них»
13сегодня, 09:10
Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»
67сегодня, 08:30
Ротенберг – журналисту о роли Акользина в СКА: «Вы с болельщиками «Витязя» общались? Сами с собой разговариваете? Именно в нашей системе такие ребята будут больше забивать»
28сегодня, 07:37
«Ванкувер» изучает варианты на предмет обменов Петтерссона и Джей Ти Миллера
21сегодня, 07:12
Форвард Чехии Штанцль с 7 голами стал лучшим снайпером МЧМ-2025, 18-летний защитник США Хатсон с 3+8 – лучшим бомбардиром
4сегодня, 05:07
Ко всем новостям
Последние новости
Коннор Макмайкл: «С детства наблюдал за тем, как Овечкин делает эти удивительные вещи. Теперь я вижу его в первом ряду – невероятно. Александр помогает «Вашингтону» побеждать»
243 минуты назад
Кучеров стал лидером «Тампы» по передачам в выездных матчах – 291. Форвард опередил Сен-Луи (290)
6сегодня, 09:57
Демидов – лучший нападающий и новичок недели в КХЛ. Форварда СКА назвали лучшим новичком в 5-й раз в сезоне
сегодня, 09:46
Плотников о словах Ротенберга, что хоккеисты должны уметь играть в футбол: «Нет проблем с этим видом спорта. Все детство я играл во дворе»
8сегодня, 08:55
Ахо – 3-й хоккеист в истории «Каролины» с 600 очками в НХЛ. У Стаала 775 баллов, у Фрэнсиса – 1175
4сегодня, 08:40
«Юта» забрала Десимона с драфта отказов «Нью-Джерси». Защитник сыграл 12 матчей в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 08:05
Терещенко о сборной России: «Договориться со всеми и сохранить целостность соревнований – работа Тардифа. Чьего бойкота боятся? Скандинавов? Все дело в управлении»
сегодня, 07:55
«Лос-Анджелес» поместил Калиева на драфт отказов. Форвард ни разу не сыграл в сезоне НХЛ
5сегодня, 07:24
«Тампа» проиграла 4-й матч подряд и идет 4-й в дивизионе
10сегодня, 05:40
Федотов отбил 22 из 25 бросков «Торонто», поражение – 7-е в 11 матчах
5сегодня, 03:13
Рекомендуем