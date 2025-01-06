Марк Мессье: «Костяк «Рейнджерс» расколот, между руководством и тренерами нет взаимопонимания. Они не похожи на чемпионскую команду»

Марк Мессье высказался относительно трудностей «Рейнджерс» в этом сезоне НХЛ.

На данный момент команда тренера Питера Лавиолетта находится на 14-м месте в таблице Восточной конференции.

«Думаю, что сейчас костяк «Рейнджерс » расколот. Между руководством и тренерским штабом нет взаимопонимания. Сейчас им не хватает доверия и преданности. Чтобы справиться с этим, потребуется много работы», – сказал Марк Мессье.

По ходу сезона клуб из Нью-Йорка обменял защитника Джейка Трубу в «Анахайм». Мессье сравнил нынешнюю ситуацию в «Рейнджерс» с эмоциями, которые он и его партнеры испытали в «Эдмонтоне», когда в 1988 году Уэйна Гретцки обменяли в «Лос-Анджелес».

«Рейнджерс» сейчас не похожи на чемпионскую команду, судя по тому, как идут дела. Они могут преодолеть это, как мы смогли это сделать в «Эдмонтоне». Как бы мы ни злились на владельцев, руководство и все остальное за то, что они обменяли одного из наших братьев.

Это требует много работы, много доверия, и я думаю, что «Рейнджерс» могут это сделать, но им будет нелегко», – сказал обладатель Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» Марк Мессье .