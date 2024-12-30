Драйзайтль дважды забил «Анахайму» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 26 шайб, у Пойнта, Капризова и Нюландера – по 23

Леон Драйзайтль дважды забил «Анахайму» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Эдмонтона » дважды отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:5).

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 26 шайб в 36 играх в текущем сезоне при 55 очках.

Он лидирует в снайперской гонке лиги и увеличил отрыв от ближайших преследователей до 3 голов.

Второе место делят форварды Брэйден Пойнт («Тампа », 23 шайбы в 30 играх), Кирилл Капризов («Миннесота », 23 в 34) и Вильям Нюландер («Торонто», 23 в 37).