Драйзайтль дважды забил «Анахайму» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 26 шайб, у Пойнта, Капризова и Нюландера – по 23
Леон Драйзайтль дважды забил «Анахайму» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Эдмонтона» дважды отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:5).
На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 26 шайб в 36 играх в текущем сезоне при 55 очках.
Он лидирует в снайперской гонке лиги и увеличил отрыв от ближайших преследователей до 3 голов.
Второе место делят форварды Брэйден Пойнт («Тампа», 23 шайбы в 30 играх), Кирилл Капризов («Миннесота», 23 в 34) и Вильям Нюландер («Торонто», 23 в 37).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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