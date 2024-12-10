Гретцки про Овечкина: «Он как бык, его бросок все так же хорош. Александр великолепен в этом сезоне, и я знаю, насколько это тяжело в таком возрасте»
Уэйн Гретцки сравнил Александра Овечкина с быком.
Канадец является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, имея в активе 894 шайбы. На второй позиции находится Александр Овечкин, забросивший 868 голов на данный момент.
«Он как бык. Его бросок все так же хорош.
Я играл с Яри Курри и Бреттом Халлом, и один из лучших комплиментов, который я мог бы им сделать, это то, что они ни разу не промахнулись по воротам. Овечкин не промахивается по воротам. Тем лучше для него.
Он великолепен в этом сезоне, и я знаю, насколько это тяжело в таком возрасте. Это становится все труднее и труднее, но он держится. Молодец», – сказал Уэйн Гретцки.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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