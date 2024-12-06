«Айлендерс» проиграли 8 из 10 последних матчей. Команда идет на последнем месте в дивизионе
«Айлендерс» проиграли 8 из 10 последних матчей и идут последними в дивизионе.
Клуб с Лонг-Айленда проиграл «Сиэтлу» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
У команды под руководством Патрика Руа 25 очков в 27 играх. Она занимает текущее последнее место в Столичном дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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