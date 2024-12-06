«Айлендерс» проиграли 8 из 10 последних матчей. Команда идет на последнем месте в дивизионе

«Айлендерс» проиграли 8 из 10 последних матчей и идут последними в дивизионе.

Клуб с Лонг-Айленда проиграл «Сиэтлу » (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ . У команды под руководством Патрика Руа 25 очков в 27 играх. Она занимает текущее последнее место в Столичном дивизионе.