Лещев, Корешков, Шафранов, Кетов, Бабинцев – в тренерском штабе Ротенберга на Кубок Первого канала. Юрзинов – консультант «России 25»

Определен тренерский штаб «России 25» на Кубок Первого канала.

Руководить командой на турнире будут следующие специалисты:

Главный тренер: Роман Ротенберг ;

Тренеры: Альберт Лещев , Евгений Корешков , Константин Шафранов, Евгений Кетов , Алексей Бабинцев;

Тренеры вратарей: Максим Соколов , Юрий Ключников;

Тренеры по физической подготовке: Артем Нехороших, Александр Трошин;

Консультант: Владимир Юрзинов.

Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.