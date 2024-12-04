Лещев, Корешков, Шафранов, Кетов, Бабинцев – в тренерском штабе Ротенберга на Кубок Первого канала. Юрзинов – консультант «России 25»
Определен тренерский штаб «России 25» на Кубок Первого канала.
Руководить командой на турнире будут следующие специалисты:
Главный тренер: Роман Ротенберг;
Тренеры: Альберт Лещев, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Евгений Кетов, Алексей Бабинцев;
Тренеры вратарей: Максим Соколов, Юрий Ключников;
Тренеры по физической подготовке: Артем Нехороших, Александр Трошин;
Консультант: Владимир Юрзинов.
Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ФХР
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