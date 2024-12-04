Защитник «Ванкувера» Гронек пропустит 8 недель из-за травмы. Он набрал 9 очков при «плюс 14» в 21 матче сезона
Филип Гронек пропустит восемь недель из-за травмы.
Защитник «Ванкувер» выбыл из-за повреждения нижней части тела.
Генеральный менеджер канадского клуб Патрик Альвин сообщил, что хоккеисту не потребуется операция.
Хоккеист получил травму 27 ноября в матче против «Питтсбурга».
В нынешнем сезоне Филип Гронек набрал 9 (1+8) очков в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 14» и среднем игровом времени 23:36.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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