Защитник «Ванкувера» Гронек пропустит 8 недель из-за травмы. Он набрал 9 очков при «плюс 14» в 21 матче сезона

Филип Гронек пропустит восемь недель из-за травмы.

Защитник «Ванкувер » выбыл из-за повреждения нижней части тела.

Генеральный менеджер канадского клуб Патрик Альвин сообщил, что хоккеисту не потребуется операция.

Хоккеист получил травму 27 ноября в матче против «Питтсбурга».

В нынешнем сезоне Филип Гронек набрал 9 (1+8) очков в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 14» и среднем игровом времени 23:36.