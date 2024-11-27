Игорь Кравчук: «Смотрю на броски Мичкова – и вспоминаю Халла, одного из лучших бросающих хоккеистов в истории НХЛ. Нравится чувство гола Матвея»

Игорь Кравчук сравнил Матвея Мичкова и Бретта Халла.

– Вы играли со многими суперзвездами НХЛ. С кем сравните Мичкова?

– Еще очень рано приводить какие-то сравнения, Матвей делает лишь первые шаги в НХЛ.

Мне очень нравится чувство гола Мичкова, построенное на правильном и интересном броске. Плюс на выборе позиции, чтении игры.

Смотрю эти броски – и вспоминаю Бретта Халла , своего партнера по «Сент-Луису», одного из лучших бросающих хоккеистов в истории НХЛ . Ну а в КХЛ такими бросками славился Сергей Мозякин.

– В чем Мичкову нужно прибавлять?

– НХЛ – челночная лига, очень многое зависит от катания.

Как только оно улучшится, придет более уверенная игра в ситуации «пять на пять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук .