Игорь Кравчук: «Смотрю на броски Мичкова – и вспоминаю Халла, одного из лучших бросающих хоккеистов в истории НХЛ. Нравится чувство гола Матвея»
Игорь Кравчук сравнил Матвея Мичкова и Бретта Халла.
– Вы играли со многими суперзвездами НХЛ. С кем сравните Мичкова?
– Еще очень рано приводить какие-то сравнения, Матвей делает лишь первые шаги в НХЛ.
Мне очень нравится чувство гола Мичкова, построенное на правильном и интересном броске. Плюс на выборе позиции, чтении игры.
Смотрю эти броски – и вспоминаю Бретта Халла, своего партнера по «Сент-Луису», одного из лучших бросающих хоккеистов в истории НХЛ. Ну а в КХЛ такими бросками славился Сергей Мозякин.
– В чем Мичкову нужно прибавлять?
– НХЛ – челночная лига, очень многое зависит от катания.
Как только оно улучшится, придет более уверенная игра в ситуации «пять на пять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
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