Браташ думал подать в суд на журналиста из-за информации про «пять дней отсутствия на рабочем месте». Это писал Шевченко
Специалист ранее покинул пост главного тренера «Лады».
– Вокруг вашей отставки появлялась различная информация, причем не на уровне слухов в телеграм-каналах, а на страницах прессы, которую принято считать центральной. В частности, звучало, что вы пять дней не появлялись на рабочем месте (про это писал Алексей Шевченко – Спортс).
– В курсе. Первой мыслью было подать в суд. Это возмутительная клевета, порочащая мою репутацию. За такое, конечно, хорошо бы наказывать.
Но, если честно, мне не хочется себя растрачивать на разборки со всякой мерзостью. Брезгливо.
Понятно, что журналист действовал в чьих-то интересах, но проверять факты – это же профессиональная обязанность.
Одно дело – просто поливать грязью, а другое – перевирать факты, которые легко установить.
Ведь существуют видео и фотоматериалы, что ни одной тренировки я не пропустил. Это же легко проверить одним звонком, – сказал Олег Браташ.
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