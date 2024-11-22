Браташ думал подать в суд на журналиста из-за информации про «пять дней отсутствия на рабочем месте». Это писал Шевченко

Олег Браташ рассказал, как хотел подать в суд на журналиста.

Специалист ранее покинул пост главного тренера «Лады».

– Вокруг вашей отставки появлялась различная информация, причем не на уровне слухов в телеграм-каналах, а на страницах прессы, которую принято считать центральной. В частности, звучало, что вы пять дней не появлялись на рабочем месте (про это писал Алексей Шевченко – Спортс).

– В курсе. Первой мыслью было подать в суд. Это возмутительная клевета, порочащая мою репутацию. За такое, конечно, хорошо бы наказывать.

Но, если честно, мне не хочется себя растрачивать на разборки со всякой мерзостью. Брезгливо.

Понятно, что журналист действовал в чьих-то интересах, но проверять факты – это же профессиональная обязанность.

Одно дело – просто поливать грязью, а другое – перевирать факты, которые легко установить.

Ведь существуют видео и фотоматериалы, что ни одной тренировки я не пропустил. Это же легко проверить одним звонком, – сказал Олег Браташ.