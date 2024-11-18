Рылов из «Амура» – самый возрастной автор дубля среди защитников в КХЛ. 39-летний хоккеист забил два гола в ворота СКА
Яков Рылов – самый возрастной автор дубля среди защитников в КХЛ.
«Амур» проиграл СКА (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Защитник дальневосточников Яков Рылов сделал дубль в этой игре.
Он стал самым возрастным автором дубля среди защитников в КХЛ – 39 лет и 308 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Зубову (39 лет и 124 дня), который в матче СКА – «Атлант» 23 ноября 2009 года также забросил две шайбы.
В 39 лет дублями среди защитников отмечались – Сандис Озолиньш (дважды, 39 лет и 118 дней), Дмитрий Калинин (39 лет и 91 день).
Рылов также побил рекорд Виталия Атюшова (39 лет и 208 дней), став самым возрастным автором гола в составе «Амура» в КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости