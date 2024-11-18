Рылов из «Амура» – самый возрастной автор дубля среди защитников в КХЛ. 39-летний хоккеист забил два гола в ворота СКА

Яков Рылов – самый возрастной автор дубля среди защитников в КХЛ.

«Амур » проиграл СКА (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Защитник дальневосточников Яков Рылов сделал дубль в этой игре.

Он стал самым возрастным автором дубля среди защитников в КХЛ – 39 лет и 308 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Зубову (39 лет и 124 дня), который в матче СКА – «Атлант» 23 ноября 2009 года также забросил две шайбы.

В 39 лет дублями среди защитников отмечались – Сандис Озолиньш (дважды, 39 лет и 118 дней), Дмитрий Калинин (39 лет и 91 день).

Рылов также побил рекорд Виталия Атюшова (39 лет и 208 дней), став самым возрастным автором гола в составе «Амура» в КХЛ.