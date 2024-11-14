Ирвин завершил карьеру после 11 сезонов в НХЛ. Незадрафтованный экс-защитник «Нэшвилла» провел 461 матч в лиге
Мэттью Ирвин объявил о завершении профессиональной карьеры.
36-летний защитник провел 11 сезонов в НХЛ.
Незадафтованный игрок выступал за «Сан-Хосе», «Бостон», «Нэшвилл», «Анахайм», «Баффало» и «Вашингтон».
Мэттью Ирвин провел в общей сложности 461 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 93 (25+68) очка. В плей-офф хоккеист сыграл 47 матчей и отметился 4 (1+3) баллами за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
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