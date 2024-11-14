Ирвин завершил карьеру после 11 сезонов в НХЛ. Незадрафтованный экс-защитник «Нэшвилла» провел 461 матч в лиге

Мэттью Ирвин объявил о завершении профессиональной карьеры.

36-летний защитник провел 11 сезонов в НХЛ.

Незадафтованный игрок выступал за «Сан-Хосе », «Бостон », «Нэшвилл », «Анахайм », «Баффало» и «Вашингтон».

Мэттью Ирвин провел в общей сложности 461 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 93 (25+68) очка. В плей-офф хоккеист сыграл 47 матчей и отметился 4 (1+3) баллами за результативность.