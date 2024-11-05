Защитник «Сент-Луиса» Броберг пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги. Тренер «Блюз» сказал, что «все могло быть намного хуже»

Защитник «Сент-Луиса» Филип Броберг пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги.

Игрок получил травму во втором периоде матча «Сент-Луиса » против «Торонто» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Швед столкнулся с Митчем Марнером в борьбе за шайбу, после чего форвард «Мэйпл Лифс» упал и приземлился на правую ногу Броберга .

23-летний игрок «Блюз» не смог продолжить матч и покинул лед при помощи партнеров.

В текущем сезоне игрок, перешедший из «Эдмонтона» в межсезонье в результате оффер-шита (контрактного предложения ограниченно свободному агенту) провел 12 матчей и набрал 9 (2+7) очков при полезности «плюс 6».

Главный тренер команды Дрю Бэннистер сказал, что такой прогноз по сроку восстановления является хорошей новостью, так как травма выглядела еще более серьезной.

«Все могло быть намного хуже», – сказал Бэннистер после тренировки команды в понедельник.

Сейчас у команды также травмированы форварды Роберт Томас, Каспери Капанен и Матье Жозеф, защитники Ник Ледди и Тори Крюг, который, как ожидается, пропустит весь сезон после операции на голеностопе.