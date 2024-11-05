  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Сент-Луиса» Броберг пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги. Тренер «Блюз» сказал, что «все могло быть намного хуже»
0

Защитник «Сент-Луиса» Броберг пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги. Тренер «Блюз» сказал, что «все могло быть намного хуже»

Защитник «Сент-Луиса» Филип Броберг пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги.

Игрок получил травму во втором периоде матча «Сент-Луиса» против «Торонто» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Швед столкнулся с Митчем Марнером в борьбе за шайбу, после чего форвард «Мэйпл Лифс» упал и приземлился на правую ногу Броберга.

23-летний игрок «Блюз» не смог продолжить матч и покинул лед при помощи партнеров. 

В текущем сезоне игрок, перешедший из «Эдмонтона» в межсезонье в результате оффер-шита (контрактного предложения ограниченно свободному агенту) провел 12 матчей и набрал 9 (2+7) очков при полезности «плюс 6».

Главный тренер команды Дрю Бэннистер сказал, что такой прогноз по сроку восстановления является хорошей новостью, так как травма выглядела еще более серьезной. 

«Все могло быть намного хуже», – сказал Бэннистер после тренировки команды в понедельник. 

Сейчас у команды также травмированы форварды Роберт Томас, Каспери Капанен и Матье Жозеф, защитники Ник Ледди и Тори Крюг, который, как ожидается, пропустит весь сезон после операции на голеностопе. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
травмы
logoСент-Луис
logoНХЛ
logoДрю Бэннистер
logoФилип Броберг
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гендиректор «Лады»: «Ребята будут играть. Ждем денег, будем потом выплачивать. В команде есть напряжение, игроки хотят предметно пообщаться с кем-то из руководства региона»
434 минуты назад
«Ротенберг – опытный тренер, разберется. У СКА все волнами идет. Есть вопросы по качеству игры в обороне». Терещенко о 3 поражениях команды подряд
1347 минут назад
Якубов о Григоренко: «Один из самых умных и психологически устойчивых игроков в КХЛ. Миша стал одним из лидеров СКА – не удивлен, учитывая его масштаб»
1сегодня, 06:50
Фридман о новом контракте Капризова: «Зарплата будет на уровне Мэттьюса и Драйзайтля, думаю. «Миннесота» с радостью ему заплатит – он очень важен для франшизы»
14сегодня, 06:35
Ротенберг о «Куньлуне»: «Хорошая команда, мастеровитые ребята – много канадцев, много праворуких игроков. Есть Якупов. В КХЛ все команды сильные»
15сегодня, 05:10
КХЛ. «Авангард» в гостях у «Амура», «Адмирал» против «Металлурга», «Сибирь» примет «Салават», «Барыс» сыграет с «Ак Барсом»
20сегодня, 04:55
Вратарь «Нью-Джерси» Аллен сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 31 бросок «Эдмонтона». Он делит лидерство в НХЛ по играм на ноль с Форсбергом из «Оттавы»
2сегодня, 04:25
НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Нью-Джерси», «Нэшвилл» уступил «Лос-Анджелесу»
55сегодня, 04:15
Ковальчук о будущем: «Взял паузу до Нового года. Хочу уделять семье больше времени»
8сегодня, 02:54
Юдин об удалениях Кузнецова: «На него как будто объявили охоту. Зачем подтапливать игрока такого уровня — неясно» 
33сегодня, 02:14
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Динамо» Уил после поражения от «Торпедо»: «Немного даже неприятно, когда наш стадион наполовину заполнен их болельщиками»
19 минут назад
Евгений Свечников о том, что его сравнивают с Малкиным: «Мы игроки разного калибра, здесь даже говорить не о чем. Это уж так, главный тренер называет Джино»
3сегодня, 06:15
Зуб приступил к тренировкам с «Оттавой». Защитник пропустил 8 матчей из-за сотрясения мозга
сегодня, 05:55
Лайне остается кандидатом в сборную Финляндии на Турнир четырех наций, несмотря на травму колена
1сегодня, 05:40
Якубов о Дитце: «Защитник-лидер, ему по силам вести Омск за собой, но пока не получается. В ЦСКА мы ставили к нему быстрых партнеров для баланса пары»
2сегодня, 05:25
«Нью-Джерси» 3 раза сыграл на ноль в 15 матчах в текущем сезоне. За всю прошлую регулярку – 1 раз
3сегодня, 04:40
Гавриков против «Нэшвилла»: передача, 2 блока и «+1» за 23:10. У него 4 очка и «+7» в 13 играх
сегодня, 04:10
Кюмпер сделал 1-й шатаут в сезоне. Вратарь «Лос-Анджелеса» отразил все 16 бросков «Нэшвилла»
4сегодня, 03:50
Пастрняк о том, что тренер «Бостона» снял его с игры: «Мне нужно стать лучше. Я грубо ошибся и беру на себя ответственность. Не хочу быть помехой для команды»
1сегодня, 03:34
1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини вернется в состав «Сан-Хосе» в матче с «Коламбусом». Он пропустил 12 игр из-за травмы
2сегодня, 03:22