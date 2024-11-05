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  • Гавриков против «Нэшвилла»: передача, 2 блока и «+1» за 23:10. У него 4 очка и «+7» в 13 играх
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Гавриков против «Нэшвилла»: передача, 2 блока и «+1» за 23:10. У него 4 очка и «+7» в 13 играх

Владислав Гавриков отметился результативной передачей в игре с «Нэшвиллом».

Защитник «Лос-Анджелеса» стал одним из ассистентов при шайбе Кевина Фиалы в пустые ворота «Предаторс» в игре регулярного чемпионата НХЛ (3:0). 

В активе Гаврикова 4 (0+4) очка в 13 играх в этом сезоне при полезности «+7» и среднем времени на льду 23:34. 

Сегодня Владислав (23:10 – второе время в команде, 0:55 – в большинстве, 2:35 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и 2 блоками. а также получил малый штраф.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНэшвилл
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВладислав Гавриков
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