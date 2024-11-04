Элерс набрал 474-е очко в НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди игроков из Дании. Он обошел Франса Нильсена
Николай Элерс набрал 474-е очко в НХЛ и стал лучшим датским бомбардиром в лиге.
Форвард «Виннипега» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 28-летнего нападающего стало 17 (8+9) очков в 12 играх в текущем сезоне.
За карьеру в рамках регулярок – 474 (209+265) очка в 617 играх.
Элерс вышел на чистое 1-е место в списке лучших датских бомбардиров в истории лиги, обогнав Франса Нильсена (473 очка в 925 играх, 167+306).
В топ-5 также входят Ларс Эллер («Питтсбург», 409 в 1049, 182+227), Оливер Бьоркстранд («Сиэтл», 343 в 558, 154+189) и Миккель Бедкер (327 в 709, 118+209).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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