Линделль стал совладельцем «Йокерита»: «Как только предложили, я загорелся этой идеей. Хотел помочь клубу, в котором рос»
Линделл является частью консорциума владельцев, в который также входят нападающий «Чикаго» Теуво Терявяйнен и бывший защитник клубов НХЛ Осси Вяянянен, а также бывший форвард Валттери Фильппула.
«Даллас» проиграл «Флориде» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в Финляндии.
«Это было не всегда запланировано, но как только они предложили, я быстро загорелся этой идеей. Вы всегда хотите побеждать, и это другой способ победить. Конечно, я хотел помочь юниорской команде и клубу, в котором рос. Я подумал, что это простое решение – присоединиться.
Меня переполняют чувства – вернуться сюда как бывший игрок, а теперь еще и совладелец. На самом деле, это первый раз, когда у меня появилась возможность вернуться на эту арену и посмотреть игру команды. Это было действительно приятно – снова быть здесь», – сказал защитник «Далласа» Эса Линделль.
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